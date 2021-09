De schermen in het stamcafé stemmen LIVE af op RTL7, alwaar boksicoon en zwaargewicht Anthony Joshua (1.98 meter, 109kg spieren) in het stadion van Tottenham Hotspur voor 67.000 toeschouwers zijn wereldtitels (WBA, WBO, IBF, IBO) op het spel zet tegen de ongeslagen cruiserweightkampioen Oleksandr Usyk (1.91 meter, 100 kilo). De beste bokser van het moment is natuurlijk Tyson Fury, zonder enige twijfel, de fenomenale 2.06 meter lange Gypsy King, die het in oktober in het trilogiegevecht (hier 1, hier 2) opneemt tegen de Amerikaanse knock-out-artist Deontay Wilder. Goede nummer twee echter is Joshua, niet iemand met de hoogste boksintelligentie van allemaal, maar wel een superfitte topatleet met het mooiste lichaam van de zwaargewichtdivisie. Joshua is zwaarder, langer en heeft een voordeel in bereik, maar de strategisch superieure Oekraïner Usyk (18 profpartijen, 18 overwinningen) is pound-for-pound misschien wel de beste bokser ter wereld (okee, na Canelo): technisch fenomenaal, fantastisch voetenwerk en razendsnelle jabs rechtstreeks afkomstig uit de hel.

Hier in Nederland zijn we nogal dol op Pipo Verhoeven, maar de rest van de wereld heeft schijt aan trapjeboks. Het klassiek boksen, daar loopt men voor warm, dáár kwam uw vader vroeger voor uit z'n bed. Voor Mohammed Ali, voor George Foreman, voor Larry Holmes, voor Joe Frazier, voor Sonny Liston en voor Leon & Michael Spinks, en later voor Marvelous Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Roberto Duran en Thomas Hearns, tot Mike Tyson de ongelooflijkste kampioen aller tijden werd. We vielen in slaap tijdens de Klitschko-dynastie, maar we zijn er weer, bij het wereldkampioenschap knokken voor zwaargewichten, vanavond op de schermen van het sportcafé! Koud bier. Nootjes op de bar. Helpers weg. Eerste ronde!

UPDATE: Nou jongens, wat een gevecht. Holy smokes die linkerhand uit de hel van Usyk. Anthony Joshua saved by the bell. De beslissing gaat nu komen, maar wij geven 'm 100% aan de fenomenale Usyk.

UPDATE: UNANIMOUS DESICION USYK.

