Oké, we waren toch wel een beetje geschrokken toen KANE aankondigde voorgoed te zullen stoppen na hun concerten in Ahoy op 17 en 18 oktober. Uit pure rouwverwerking hebben we toen op GSHQ maar een plaatje van die jongens opgezet en zijn daarop na ongeveer een halve minuut luisteren JUICHEND de straat op gegaan om te vieren dat deze LARMOYANTE ZEIKMUZIEK voorgoed van de Nederlandse podia verdwijnt. Nooit meer KANE en met een beetje geluk nooit meer Dinand Woesthoff. Een paar afscheidsconcertjes voor de fans (die bestaan, red.) en KLAAR. We hadden er vrede mee, en dankten alles wat heilig is op blote knieën dat het bij 7 albums was gebleven en dat het ophield. Maar dan ineens: EEN NIEUW ALBUM. Eentje met de naam 'Exit & Entrances', een titel waar al onze in- en uitgangen al van gaan jeuken. En alsof het geweld nog niet genocidaal genoeg was: ook nog een extra show. Dat is dus: voor niemand leuk. Zelfs niet voor de fans, die dus op het afscheidsconcert allemaal nieuwe muziek te horen zullen krijgen in plaats van hun favorieten (die hebben ze, red.). Wij trekken hier de rode lijn.