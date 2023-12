Nieuwe Kamervulling, nieuw muzieklijstje van de Kamerleden. Helaas voor onze kapitein van de Renaissancevloot nog steeds zonder al te veel klassieke invloeden, enkel Diederik van Dijk (Brahms - Ein Deutsches Requiem), Elmar Vlottes (Verdi - Il trovatore) en Omtzigt (Carl Orff - O Fortuna) doen in dat opzicht een wanhopige poging, maar daar mag de FvD-leider dit jaar niet over zeiken omdat hij zelf voor die enorm uitgekauwde Beatles gaat. Zelfs zijn eigen partijleden prefereren het kroeggelal van Hazes jr. en de oppervlakkige popbeats van Armin van Buuren boven de orkestgebouwklassiekers, dus dat culturele Fvd-schip liep de afgelopen jaren sowieso wat averij op. Na de 'Lees verder' een selectie van een paar uitschieters in deze lijst die verder van Coldplay, Queen, Hazes, Winehouse, U2 en andere Sky Radio-meuk aan elkaar hangt. De hele lijst bekijken kan hierrr en op Spotify luisteren waar onze volksvertegenwoordigers u muzikaal mee vertegenwoordigen hierrr.