Het mooie aan Bruce Springsteen is dat hij door iedereen omarmd wordt en overal op het hoefijzer een plekje in de harten heeft veroverd: van Frans Timmermans tot Annabel Nanninga, en ook hier op GSHQ hebben we een prachtige print van De Baas in bruikleen (beetje gare foto, maar hiero). Nu brengt-ie ZEVEN onuitgebrachte albums alsnog uit en omdat hij de Jezus van de working man is worden de fans heus niet uitgeknepen: € 288 voor de lp's en ietsje minder voor de cd's. Geld moet rollen, ook voor miljardairs! De box is natuurlijk fantastisch, en die moet u gewoon hebben, met op Twilight Hours zelfs een Springsteen die gaat croonen. Zijn wij zo oud, of worden kerels als Springsteen tegenwoordig niet meer gemaakt? De lange recensies leest u lekker bij Oor of Dansende Beren. Meer nieuwe muziek: Motörhead, Willi Carlisle en een zooi zinger-zangrijters. Doei!