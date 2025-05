Nog even voor we straks STIL zijn

Allereest - en dat doen we hier niet zo vaak - een zomerse shout-out naar de dj's die weer uit hun donkere holen zijn gekropen om het volk te vermaken op de eerste serie grote buitenfestivals. De voorbije weken en dagen zagen en hoorden we deze gruwelijke set van Joris Voorn op DGTL, Adam Beyer op Drumcode, Pegassi op DGTL, Tiësto op Coachello, Diplo op Stagecoach, enzovoorts. Dan qua andere muziek met minder elektronica en meer gitaren: de fantastische band Propagandhi rond Chris Hannah en drummer Jord Samolesky knalt er voor het eerst sinds 2017 een nieuwe plaat uit. Tevens nieuwe muziek van de postgrunge-helden van Puddle of Mudd, en meerrrrr, na de klik.