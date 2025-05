Zo een keer per jaar komt de muziekvirtuoos Marc Ribot naar Nederland (bijvoorbeeld in het Bimhuis) en dan ramt de gitarist - die alles raakt van avant-garde tot free jazz tot rock - de complete zaal plat. Dat gaat soms met verpletterend geweld en oorverdovend geraas, maar dan weer inventief en klein en prachtig. Solo, met een trio of met Ceramic Dog, de man die jarenlang met en voor Tom Waits werkte maar ook voor onder anderen Elvis Costello, John Zorn en Robert Plant, kan het allemaal. Er is maar eens een nieuw album, maar wel een uniek album: voor het eerst niet gebouwd rond allerlei jazzy toeters en bellen, maar rond z'n stem. Vocaal, ingetogen, mooi. Niet de beste stem van allemaal, maar dat heeft Bob Dylan ook niet, en Bob Dylan is juridisch bindend mooi wel de allergrootste ooit. Ribot heeft er dertig jaar aan gewerkt. Meer nieuwe muziek van vandaag hieronder & na de klik!