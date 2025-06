De man met een van de mooiste mannenstemmen van alle mannen heeft zijn mannenstem maar weer eens ingezet voor een soloalbum. Niet per se een heel mannelijke plaat, maar wel heel erg lekker. U kent Matt Berninger als frontman van The National. Die band dreigde ooit heel goed te worden (Boxer, 2007) maar bleef daarna toch vooral middle of the road The National-muziek maken. Welnu: soloplaten van bandzangers met bekende stemmen zijn toch vaak gewoon platen van die band maar dan zonder die band, als u begrijpt wat we bedoelen, en dat is bij Matt Berninger natuurlijk net zo. Vooral leuk voor fans van The National dus, al raakt het toch ook aan de beginperiode van de band. Lang verhaal kort: mooi en breekbaar en helemaal uw ding. Tevens nieuw: Watchhouse, het lekkere project van man & vrouw Frantz bekend van de megahit Daylight, en er is een gruwelijke set met ZESTIG (!) cd's van het beste americanacollectief ooit, Grateful Dead. Veel plezier.