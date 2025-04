Heel dikke shout-out naar Inherited, een snoeiharde ster aan de hemel van polderthrashmetal en het ultieme bewijs dat er niet alleen maar grafmuziek en volkomen idioterie uit Zeeland komt - en dat er in Terneuzen méér te doen is dan het slomospektakel The Passion. Gasten van Inherited wonnen in 2024 de Metal Battle NL (finale van 2025 was gisteren) bij hun vierde (!!!) liveoptreden, stonden nadien al op Wacken en hebben deze week hun eerste plaat uitgebracht: No Regrets. Het is mokerhard, snaarstrak en driewerf gruwelijk. Lucas Camonier, Neill Ray, Marvin Wesdorp, Midas Giele, Jamie Versprille - driewerf applaus, onthoud die namen & gaat dat zien. Meer nieuwe muziek deze week: allemaal een stuk minder hard rammen. Mojjj.