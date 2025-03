Tell me how you feel, nou VRESELIJK. Kane stopt definitief. De band die in het kampioenschap van de grootsheid slechts concurrentie heeft van Bløf, Nickelback, Di-rect. Als we ons niet meer kunnen ophijsen aan de tekstuele verlichting van de zingende Kaiserschmarren met appelmoes hebben we straks alleen z'n Instagram nog. Het zijn woeste tijden. Een niet onbelangrijk detail: Dinand is de grondlegger van 'tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend'. Wij zullen dus op zoek moeten naar een nieuwe slogan. U hoort van ons.