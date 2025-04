Vorige week muziek even laten liggen want dan moeten we iets vinden van Mumford & Sons maar WE ZIJN ER WEER. Met deze week een nieuwe van Marlon Williams, die prachtige platen maakte (deze ook) en dat nu doet in het MAORI, de taal van z'n voorouders. Nog altijd muzikaal prachtig, zweverig en dromerig, maar wel met een zegeltje lsd onder je tong: Engels gaat allemaal wel goed, Nederlands wat minder, Frans voor als je geil bent, Duits heel soms (Rammstein) en Italiaans bij hoge uitzondering. Wie ook lsd onder z'n tong heeft is Bruce Springsteen, die ZEVEN albums tegelijk uitbrengt (gaaf) en voor dat geintje durft te vragen € 370,95 (lp) en € 325,95 (cd). Dát is nou de working class hero van Frans Timmermans! Meer nieuwe muziek onder meer The Waterboys, Elton John en een streep metal.