Jeuh S10 heeft een nieuw album maar we hebben een hekel aan antisemitisme dus jammer dan. Wel alhier besproken: de nieuwe David Ramirez. Deze man uit Austin Texas is een ongelooflijke koning met een stem als een droom en werkelijk fenomenale LIVE clipjes, zoals het majestueuze Wachting From a Distance en het betoverende Lover Will You Lead Me. Welnu, hij heeft een nieuwe plaat, All The Not So Gentle Reminders, en het is sowieso goed. Eigenlijk moet je 'm zien in een dampende club ergens in Texas of Tennessee, alleen hebben wij hier geen poppodia met rauwe randjes - of het moet Vera in Groningen zijn. 14 mei staat Ramirez - met de ook fantastische Noah Gundersen - in Tivoli (Utrecht) in de Hertz. Met ZITPLAATSEN. Ook te zien: Eindhoven 15 mei, Leiden 30 mei. Meer nieuwe muziek: Cradle of Filth, My Morning Jacket & meerrrr.