Er zitten hier mensen op GSHQ (eigenlijk maar één, namelijk Dorbeck) die van mening zijn dat The Stones beter zijn dan The Beatles. Kan en mag allemaal, maar er zijn ook mensen die vinden dat The Kinks beter zijn dan The Beatles (Komrij-biograaf Arie Pos) en dat is al een tandje vervelender. Dan zijn er mensen die The Doors beter vinden dan The Beatles, terwijl ze natuurlijk allemaal in het niet vallen bij Bob Dylan, maar dan zijn er ook nog mensen die vinden dat The Beach Boys beter zijn dan al die andere bands. NATUURLIJK is dat niet zo, en dat zullen ze ook nooit meer worden, want Brian Wilson is dood. Muzikaal meesterbrein van The Beach Boys, grondlegger van de California rock, 'architect of pop' en bekend van superhits als God Only Knows, Wouldn't it be nice, I Get Around, California Girls en nog veel meer knallers. Hij is 82 jaar jong geworden. Rip & surf in de hemel.