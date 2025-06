PULP IS TERUG HOERA. Na 24 jaar weer een album van de iconen uit Sheffield, die wel wat in de kantlijn bleven in die hele Oasis vs. Blur-heisa (samen met Suede), maar met al die kleppers natuurlijk wel gerekend worden tot de Grote Vier van de Britpop. U kent Pulp uiteraard van Common People (legendarisch: Glastonbury 1995) en Disco2000 enzo en nu Jarvis Cocker er weer zin in heeft is er het album More. Het voelt een tikkie lullig om Britpop weg te douwen als thee met melk die nooit écht lekker sterk wordt, maar dat ook maar een gevoel. Got to Have Love (boven) is een lekker nummertje, en gewaagd, met die rare zweem disco. Knallers: Tina, Spike Island en de lekkerste intro is voor Grown Ups. Qua breed en diepgaand oeuvre natuurlijk geen Blur, qua commercialiteit en bangers natuurlijk geen Oasis en verder is het vooral lekker Pulp. Meer nieuwe muziek deze week: beuken met Turnstile, Volbeat en nog veel meer. Tabee.