Charley Crockett - een van de sterren in country/americana hoek - knalt er ieder jaar weer een of meerdere fantastische countryplaten uit en daarmee is-ie een soort Rheinmetall-fabriek voor zware Duitse wapens met een productie zó hoog dat het bijna niet meer bij te houden is. Dat is in het geval van Charley Crockett helemaal niet erg, want hij heeft een pen als een winnaar en een met honingwhiskey gesmeerde stem uit de een stoffige hemel. Pure en keiharde country, lekker voor op de weg enzo, als u in uw F150 naar Dallas tu... in uw Kia EV naar Dalfsen tuft. Meer nieuwe muziek: Steven Wilson, Clipping en een heleboel kutzooi.