WIE is op dit moment de beste singer-songwriter ter wereld en HOE scoort deze persoon op de Schaal van Bob Dylan? Om met het laatste te beginnen: op de Schaal van Bob Dylan scoren ze altijd laag: Jake Bugg, Conor Oberst, Ben Howard, Father John Misty, Sam Fender, Tallest Man, Kevin Morby, Paolo Nutini, Kurt Vile, Michael Kiwanuka, enzovoorts. Ook niet de nieuwe Bob Dylan is Jason Isbell, die mogelijk wél de beste allround singer-songwriter van het moment is. U kent 'm als onderdeel van de Drive-by Truckers, met z'n begeleidingsband The 400 Unit (van die prachtige hit If We Were Vampires) en nu ook helemaal solo, zonder z'n band, met z'n nieuwe plaat Foxes in the Snow. Helemaal akoestisch, kaal, alleen een dijk van een stem en een Martin 0-17 uit 1940. Tikkeltje Blood on the Tracks door de breuk van Isbell met zijn vrouw Amanda Shires. Voor het hardere werk is er ook een nieuwe Bob Mould, fluitcrack van Jethro Tull en weer een flink robbertje metal. Doei.