Deze Neil Young is de mooiste Neil Young: als hij weer ergens een oude niet-uitgegeven plaat uit de archiefkast ropt, zoals het in 2017 uitgegeven Hitchhiker (uit 1976), en Homegrown uit 2020, een mythische plaat die gepland was voor 1975, maar destijds voorrang moest verlenen aan Youngs meesterwerk Tonight's the Night. Nu is er Oceanside Countryside, alleen te verkrijgen op lp, waarbij Oceanside slaat op opnames in Florida en Countryside slaat op opnames in Nashville. De boel is opgenomen in 1977, verscheen ten dele eerder al op Hawks & Doves en Archives Vol III. Neil zelf: "This analogue original album, recorded in 1977, was unreleased at the time. These songs are the original mixes done at the time of the recordings. I sang the vocals and played the instruments on Oceanside, in Florida at Triad studios and Malibu, at Indigo studio. I sang the vocals and recorded with my great band of friends at Crazy Mama’s in Nashville on Countryside." Meer nieuwe muziek deze week: wat folk, wat gedoe, wat onzin en een lading metal.