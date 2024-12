Hij is natuurlijk niet meer dan een keiharde karikatuur, onze Snoop Dogg, die eigenlijk Calvin Cordozar Broadus heet. Trekt volle zalen omdat hij vroeger een van de eindbazen van het spelletje was, maar dat is hij natuurlijk allang niet meer, met J. Cole, Kendrick, Drake en al die anderen. Tegenwoordig is Snoop vooral professioneel blower en professioneel beroemdheid, een figuur om wie iedereen lekker hard kan lachen als hij weer van die poeplollige dierenfilmpjes inspreekt, of als hij weer in het nieuws is omdat hij dingen doet die beroemdheden doen. Hi hi hi ik wil in MasterChef hi hi hi ja maat, heel erg gangster. Een Amerikaanse Ferri Somogyi, met alleen maar goede tijden. Tussendoor rapt-ie nog een beetje: Missionary, z'n twintigste. Van al die shit die hij hiervoor draaide kun je minstens de helft wegpleuren, maar deze is gelukkig wel weer interessant, want hij werkt voor het eerst sinds z'n debuut Doggystyle (1993) weer samen met Dr. Dre. Vermakelijk ook de samenwerking met Sting, maar verder moet-ie maar eens stoppen met die softdrugs. GeenStijl oordeelt: drie van de vijf wietjes 🌿🌿🌿