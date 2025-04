Welkom in de wondere wereld van de muziek met deze week aandacht voor de wondere wereld van Robb Flynn. Meneer heeft er weer een nieuwe uitgeknald met Machine Head, een paar jaar na de rauzende terugkom-nieuwe-bezetting-plaat Of Kingdom and Crown. Het beest heet Unatøned met hinderlijke Bløf-ø en het is weer sneller, harder en rammender. Aan de rand van hetzelfde spectrum maar met meer glitter en glamour is er een nieuwe Ghost, de megaband uit Zweden met die rare pakkies, waar u de t-shirtjes mogelijk wel van kent. Binnenkort te zien in Amsterdam ook. En dan is er ook nog eens een nieuwe Stereophonics, de kleine grote jongens uit Wales, vroeger best wel gruwelijk (Performance and Cocktails, Just Enough Education to Perform, enz.), maar tegenwoordig toch een beetje de Willem II van de rockmuziek. Succes ermee!