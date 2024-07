Jaloers waren ze allemaal toen Hawk Tuah-mevrouw plots op het podium stond bij Zach Bryan. Want wat kon Hawk Tuah-mevrouw nou eenmaal, behalve dan heel goed weten hoe je de kop van een man gek krijgt in bed. Enfin, ze mocht dus ook even op de microfoon van Zach Bryan spugen - de allergrootste Amerikaanse countryartiest van het moment (als je figuren als Willie Nelson even vergeet). Bryan (vertrouw nooit iemand met twee voornamen) heeft een nieuw album, zijn 'highly anticipated' vijfde album: The Great American Barscene, lekker Amerikaans uitgebracht op 4 juli. En het is zo u Zach Bryan (mogelijk) al kent: americana, country, folk, akoestische gitaar en weinig toeters en bellen, maar met teksten waarvan half Amerika over de kruk glijdt. Bovendien metinclusief samenwerkingen met onder anderen Bruce Springsteen (boven) en John Mayer (onder) en dan ben je sowieso al een winnaar. Verder weinig nieuwe muziek deze week (in verband met Fourth of July) maar ach, meer hebben we ook helemaal niet nodig.