Hee allemaal indiebands die vijftien jaar geleden helemaal je-van-het waren, PATROON, wat is hier aan de hand, hebben we soms te maken met een complot, nee-hee jongens, niet zo zaniken nou, Mosterd is op vakantie en daarmee verschuiven de smaakpanelen ook enigszins, jullie zullen het er maar mee moeten doen. Arcade Fire, rare snuiters, beetje sneu publiek, wel erg mooie liedjes, doen het ook altijd als een tierelier op festivalweides, zijn terug. The Head and The Heart jammeren wat. The Kooks, zo'n dom Brits bandje met wel altijd leuke meezingers, is nog steeds een dom Brits bandje met altijd wel leuke meezingers. André 3000, misschien wel de beste rapper aller tijden, heeft de panfluit weer opgeborgen en nu een pianoplaat uitgebracht. Die gozer van Radiohead heeft ook weer iets gedaan waar we niets van begrijpen. Kortom: nieuwe muziek.