Deep Purple. Ongelooflijke rockmuzak. Dan loopt u over camping Jan & Bertha bij de TT Assen en dan plots oorwurmt het bij de koffietent uw brein weer eens in. Van die nikszeggende pap met teveel water waarbij vooraan staan bij een concert vast leuk is, maar zie tussen de rollators, rolstoelen en lui die de sansevieria hebben meegenomen naar een rockconcert maar eens vooraan bij het podium te komen. Deep Purple zou tig jaar geleden al stoppen, wat een ramp zou dat geweest zijn, maar telkens kakken ze er weer een plaatje uit, en nu zitten we er weer mee. Het verkoopt als een tiet omdat mensen die veertig jaar geleden weleens een biertje teveel dronken in een havenkroeg in IJmuiden nu nog steeds een rafelrandje denken te hebben. Ofzo, want we kunnen er eerlijk gezegd echt helemaal niks mee, met dat Deep Purple. Beste nummer van de plaat: Lazy Sod, van hierboven. Meer nieuwe muziek deze week: Denzel Curry (wel goed) en heel veel dingen die het aanhoren niet waard zijn.