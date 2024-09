Vandaag luistert u naar Willie Watson, folkwinnaar, niet uit de Deep South maar gewoon uit Watkins Glen, New York. Hij komt met een album met de tot de verbeelding sprekende naam: Willie Watson. U kent 'm als een van de oprichtende leden van de Old Crow Medicine Show in de tijd van hun wereldhit Wagon Wheel en u kent 'm mogelijk van z'n solohit Gallows Pole. Dus vandaag, als Samantha of Mindy of hoe uw kanjer dan ook heet thuiskomt, zet u een lekker kopje thee voor mevrouw, masseert u fijn haar schouders, houtkacheltje mag aan (want <10 graden) en dan zwiert en zweeft u door de woonkamer op 'Real Love', trekt u een Barbaresco open (de kipdijfilet onder de wijnen, trap niet in de overschatte kipfilet die Barolo heet) en als er nog wat tijd over is gaat u knus de romantische dramaserie One Day kijken, met de heerlijke hengst Leo Woodall. ENFIN, meer knallers van nieuwe muziek deze week: Nick Lowe, Tindersticks en NADA SURF, bekend van Popular, van vroeger.