Nu moeten we die romantische tovenaars van Fontaines D.C. natuurlijk niet te veel vergelijken met onze havermelktoeteraars van DI-RECT maar dat carrièrepad is wel een beetje hetzelfde he. Beginnen met punken met vrij eendimensionale rammers (beste nummer Fontaines D.C.: Liberty Belle) en daarna een paar afslagen nemen, in het Haagse geval met die kumbayasjamaan in z'n malle gewaden, tot aan het maken van veelzijdigere, langzamere, vollere en grootse muziek uit de pen van de geniale Grian Chatten. Lang verhaal kort: de grootste postpunkband niet langer de grootste postpunkband van het moment, maar gewoon een van de grootste bands van het moment, en stiekem kunnen we nu al niet wachten op de volgende. In het aanwezige genre heeft GU een nieuwe favoriete band, het heet ZEAL & ARDOR en het is een soort avantgardemetal. Veel luisterplezier!