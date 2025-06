Neil Young is inmiddels een jaar of 150 oud en tussen al z'n klimaatactivisme, z'n ouwelullengeleuter en z'n kruistocht tegen Donald Trump door brengt-ie af en toe nog wat nieuwe muziek uit. Dit keer album nummer 47, waarvoor-ie een soort nieuwe band heeft opgetuigd, The Chrome Hearts. Spil in de band is Micah Nelson, de 35-jarige zoon van Willie Nelson. Neil heeft sowieso wat met zonen van Highwaymen: zo nam hij ook al meerdere platen op met Promise of the Real, de band van Lukas Nelson, en werkte hij samen met Shooter Jennings. Over de schurende beefjerkyrock op de plaat valt verder weinig te zeggen. Het is niet meer zo iconisch als in z'n hoogtijdagen halfweg de jaren 70 met de trilogie van de goden (On the Beach - Tonight's the Night - Zuma), op goede geluidsinstallaties klinkt het niet per se beter en aan de politieke boodschap van Neil hebt u waarschijnlijk ook een broertje dood. Live is het waarschijnlijk wél fantastisch, en dat kan op dinsdag 1 juli in Groningen, waar jullie dan ook nog eens kans maken om jullie grote vrind Mosterd tegen het lijf te lopen. Ook present op die 1 juli in Groningen: Van Morrison, die óók een nieuwe plaat heeft, maar daar gaan we niet eens naar luisteren. Dat mogen jullie doen!