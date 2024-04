Opa Neil heeft er maar weer eens een nieuw album uitgescheten en wel Fuckin' Up (in Amerika heet dat dan Fu##in' Up, want dat is dan wel The Land of the Free, maar als er met een fuckje gestrooid wordt heeft iedereen plots stront in de broek). Het is een live opname van Ragged Glory uit 1990, waarmee Neil z'n grootsheid van de fenomenale hattrick uit de jaren 70 (On the Beach - Tonight's the Night - Zuma) weer wat benaderde. Veel lange en groezelige solo's, schurende zang en een snerpende Old Black - z'n gemodificeerde 1953 Gibson Les Paul Goldtop die een eigen Wikipediapagina heeft. Ver weg van blijven als u het geluid van de oude Young niet trekt, gelukkig geen moralistisch klimaatgezever van de laatste jaren dus dat is weer winst. De luistertip van deze week is de nieuwe van Lost Dog Street Band, het dark country bandproject van de fenomenale Benjamin Tod. Ook nieuw: Alien Ant Farm, u weet wel, alsof het weer helemaal 2001 is, cowboykoning Charley Crockett én: Maan (die eigenlijk Maan heet) heeft een nieuw liedje. Ze is door John van den Heuvel voor straf in cokey corner gezet, maar wij luisteren verder niet naar eenheidscrack dus dat laten we aan u.