Jommes d'r komt weer een joekel van een maan uit de steenwinkel. Een SUPERMAAN, gratis en voor niets aan uw hemel. Deze supermaan is nog supermaneriger dan vorige keer. Alle ingewikkelde cijfers (zeven procent groter, veertien procent helderder) zijn nóg indrukwekkender. Het ding wordt ook wel een jachtmaan genoemd, omdat-ie zo helder is dat de jagers 's nachts hun prooien over het land konden zien rennen. In Amsterdam noemen ze 'm tegenwoordig de rattenmaan: zo helder dat je ook 's nachts de ratten over straat ziet schuimen. Het mooie is: de maan heeft toverkracht. Hamas geeft zich over. Donny Marwa sterft in z'n cel. Bier is gratis. De teen van Casillas wordt met terugwerkende kracht geamputeerd. Femke Halsema toont zelfreflectie. Frans Timmermans wordt mijnwerker in Indonesië. Vladimir Poetin zegt dat het allemaal maar een grapje was. En volgens Samantha wordt het wel weer een keer tijd om te neuken. Donderdag gaat het gebeuren mensen!