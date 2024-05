Verrassend nieuws hoor, zo op de interweps. De nieuwe single van Maan heeft GEEN ENKELE HITLIJST gehaald. Terwijl het liedje wel door radiozenders 538 en 3FM [nog uitzoeken of dat nog bestaat, red.] werd gekontkropen tot poepiedeluxearmoehit. Maar ja. "Radiozenders draaien het nummer weinig en het bleef buiten de top 50 op Spotify." Zo werkt dat een beetje: als je STRONT produceert komt de poepkar. Hoe zijn we toch een land geworden waarin het vocale geleuter van Maan de hitlijsten zou moeten domineren, waarom is de Nederlandse muziekgame tegenwoordig eigenlijk zo sip, waarom is het niet 1975 toen GEORGE BAKER de koning was en waar zijn die nieuwe en gave polderbands die niet meteen heel gaar worden doordat de zanger aan iedere talkshow aanschuift, Cumberto om de nek vliegt en met allerlei dappere Engelse woordjes roept dat alles 'amazing' en 'wonderful' is? Anders gesteld: iemand nog een tip voor Nederlandse muziek (liefst een bandje) die wél leuk en goed is?