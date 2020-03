BRISANT! Volgens de geestelijk vader van Marco Borsato, namelijk Henny Huisman, heeft The Italian Stallion zijn Italiaanse baguette in de steenwinkel van de dertig jaar jongere zangeres Maan geschoven. Dat hoort u goed! Toen Maan NUL was. Was Marco dertig jaar. Volgens Henny Huisman zijn z'n bronnen erg goed. "Dat van zijn secretaresse wist ik ook al. Het punt is, wij horen alles, maar wat moet ik ermee? Hij is voornamelijk met meiden die ook iets kunnen. Ik kan het niet bevestigen, maar het zou me niet verbazen. Wat ik daarvan denk? Dom, en ze is ook nog heel jong." En er gaat nog veel meer cacca de ventilator raken. "Er komen nog wel een stuk of drie vrouwen aan, naar wat ik hoor. Nee, ik ga niks zeggen. Ik weet van alles, al heel lang, maar wat moest ik tegen Marco zeggen? 'Doe niet?' Dan zou hij denken: waar bemoei je je mee?" Nou HAD Henny zich er maar mee bemoeid, want nu is het zielig voor Leontine Ruiters.