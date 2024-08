Khaldoun F. (Foekiefoekie) is vrijgesproken. Meneer wordt toch niet veroordeeld voor stealthing, het in het geniep afdoen van Het Kapotje tijdens De Vrijwillige Daad. Over Khaldoun, en het al dan niet etnisch profiteren (term uit de comments, waarvoor dank - red) willen we het nu even niet hebben, maar wel over de verschrikkelijke terrm "stealthing".

Slachtofferwijzer omschrijft het als vrijwillige seks waarbij als voorwaarde is gesteld dat er een condoom wordt gebruikt, waarna de man tijdens de seks stiekem het condoom afdoet. Stealthing is nog niet opgenomen in de Nederlandse wet, en nog geen term in het Nederlandse strafrecht.

Dan gaan we dat regelen. Aan de slag, roze hordes met uw felgeërecteerde talenbobbel! Bedenk een puike term voor stealthing, opdat dat lelijke woord voor altijd in de vullisbak kan. Succes!