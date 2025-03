Optimisme is terug, de beste dagen liggen voor ons. En dat geldt ook voor een man die in 2019 veroordeeld werd voor mishandelingen en bedreigingen, en wiens tbs met voorwaarden na weglopen tijdens verlof in 2022 werd omgezet in dwangverpleging. Hij wil namelijk wel gedwongen worden, maar het kan niet!

"Vandaag dient dus een kort geding, aangespannen door tbs-advocaat Jan-Jesse Lieftink en Abdel Ytsma van Bureau TBS Advocaten. (...) "Hij staat sinds vorig jaar mei op de eerste plek op de wachtlijst bij een kliniek in Drenthe, maar hij is nog steeds niet geplaatst en heeft ook nog geen uitzicht op plaatsing op dit moment", zegt Lieftink. En dat is een probleem. De man zit ondertussen opgesloten in een gewone gevangenis, in afwachting van een plekje in een kliniek. Daar krijgt hij volgens zijn advocaat zware medicatie, maar geen behandeling. Afgelopen januari liepen de frustraties zo hoog op dat hij een van de gevangenisbewaarders in Zwolle probeerde neer te steken met een broodmes."

Ja kijk weet je. Een bewaarder neersteken met een broodmes is op zich een uitstekende keuze als je duidelijk probeert te maken dat je echt heel graag zo snel mogelijk dwangverpleging wil. "Wat Lieftink betreft is het slechts een kwestie van tijd tot er daadwerkelijk een ernstig incident plaatsvindt in een gevangenis met mogelijk dodelijk gevolg. "Deze lange wachtlijsten gaan de komende tien jaar niet verdwijnen, tenzij er een keer echt iets helemaal misgaat."

Het probleem is dat op dit moment alle tbs-bedden gevuld zijn, rechters vanaf 2017 steeds vaker tbs opleggen en dan stokt de uitstroom dus ook nog eens: "Volgens TBS Nederland nam het aantal mensen van wie de tbs onvoorwaardelijk werd beëindigd de afgelopen jaren af. Zo lang mensen niet uit een kliniek vertrekken, komt er ook geen nieuw plekje vrij. Bovendien zijn er te weinig zogenoemde doorstroomlocaties. Het gaat dan om locaties waar patiënten heen kunnen die niet meer de beveiliging van een tbs-kliniek nodig hebben, maar wel behandeling in bijvoorbeeld een GGZ-instelling of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking."

Nederlandjeeee open inrichting.