Kijk mensen dit is dus hoe het werkt in een rechtsstaat. Als je iets verschrikkelijks doet met kleine kinderen, namelijk zo'n beetje het allerverschrikkelijkste wat je met kleine kinderen kunt doen, dan wil iedereen je natuurlijk levenslang op water en brood en het liefst dat dat dan heel kort duurt. Maar we zijn een rechtsstaat, dus kreeg Robert Mikelsons 19 jaar en tbs (een jaartje minder dan geëist). En omdat dat die 19 jaar in 2023 voorbij waren (maar niet heus) is hij twee jaar geleden overgeplaatst naar een kliniek. Nu denkt u misschien 'hé wat gek dat wij dat nu pas horen' maar wat misschien nog wel veel gekker is, is dat de ouders van de slachtoffers dat nu pas horen. Sterker nog: op 7 juli gaat de rechter in een zitting beslissen over de verlenging van de behandeling. Wat. Een. Nachtmerrie.