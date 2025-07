Kindermisbruiker Robert Mikelsons, een van de goorste, smerigste, laagste en ranzigste smeerbekjes die ooit voet op de aarde heeft gezet, werd in 2013 veroordeeld tot bijna 19 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De celstraf zit erop en de pedosadist zit alweer een tijdje in de behandelkliniek, iets waar de ouders van de kapotgemaakte kinderen ongelooflijk maar waar niet over ingelicht waren. En nu LIVE is er een zitting waar een rechter gaat bepalen of de tbs verlengd moet worden - een standaardprocedure na iedere twee jaar tbs. Voor de in Letland geboren Mikelsons, die als crèchemedewerker 87 peuters en baby's misbruikte en daar beelden van verspreidde, is geen straf hoog genoeg, geen tbs-traject lang genoeg, geen boom hoog genoeg. Het jongste slachtoffertje van Mikelsons was negentien dagen oud. Negentien dagen. Sas is erbij. Later meer.

Update - Robert Mikelsons zit vermomd in de rechtszaal

Update - Officier van justitie vordert verlenging van tbs-maatregel. Kliniek adviseert het ook

Update - Over die gevangenisstraf: Mikelsons werd aangehouden in 2010 en later veroordeeld tot 19 jaar, maar toen gold nog de regel dat je na tweederde van het uitzitten van de straf voorwaardelijk vrij zou komen. Kom je uit op 2023 - het jaar waarin zijn tbs-behandeling is begonnen. En nu twee jaar later dus de eerste beoordeling over verlenging

Update - Risico op herhaling is hoog: "Zonder de tbs-maatregel zou er direct gevaar ontstaan voor nieuwe delicten." Er zijn proeven gedaan met libido-remmende medicatie. Is ook een permanente optie voor zou je zeggen

Update - Ernstige stoornissen, enzovoorts. U wist het al maar die Mikelsons is een knettergekke gek

Update - Rechter doet over halfuur (circa 14.45 uur) uitspraak. Maar die gaat never de straat op