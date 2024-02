De 33-jarige tbs'er Mouloud Mezlay bekend van z'n strakke blik is gepakt. In: TSJECHIË. Mouloud naaide er naar goed Nederlands gebruik uit tijdens zijn begeleid verlof en 'sindsdien werd er in heel Nederland en daarbuiten naar hem gezocht'. Hij had dringend medicatie nodig in verband met psychotisch gedrag. Gelukkig kunnen ze hem nu medicijntjes geven, zodat-ie straks weer de benen kan nemen tijdens een van zijn begeleide verloven. Welkom terug Mouloud!