Kijk, wij zouden ook liever melden dat alles helemaal fantastisch gaat en u vanavond weer veilig over straat kan, maar dit land geeft daar geen aanleiding toe. Gisteren meldden we al dat gevangenen eerder dan gepland naar huis worden gestuurd om ruimte te maken in onze overvolle kerkers en vandaag komt er nog een schepje bovenop met het verhaal van een verstandelijk beperkte Iraniër met agressieproblemen die onbehandeld vrij dreigt te komen. Eerder veroordeeld voor poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling en binnenkort mogelijk weer op vrije voeten, omdat geen enkele kliniek hem kan of wil opnemen. "Volgens de rechters is het risico dat het in de toekomst misgaat, hoog." En dat is dus geen uniek geval. Zo'n 170 mensen zitten momenteel in de gevangenis te wachten op een tbs-plekje voor een behandeling die al had moeten beginnen. Hee Yesilgöz, we weten dat je het druk hebt met koffiedrinken aan de formatietafel, maar het is tijd om die capaciteitsproblemen bij justitie eens serieus aan te pakken. Want als die Iraniër dadelijk weer de fout ingaat en mensen zich tijdens een stille tocht met witte ballonnen afvragen hoe dit voorkomen had kunnen worden, weten wij het antwoord wel.