Of u even wilt uitkijken naar de 33-jarige Mouloud Mezlay die ontsnapt is aan zijn tbs-begeleider. De politie is "dringend" naar hem op zoek en stuurt daarom een volle week na zijn vlucht pas een opsporingsbericht uit. Mezlay heeft dringend medicatie nodig in verband met psychotisch gedrag en is te herkennen aan zijn "strakke blik", dus dan weet u het wel qua gezelligheid. Mocht die blik niet genoeg zijn, dan kunt u hem ook herkennen aan de licht getinte huidskleur, tengere postuur, lengte van ongeveer 1,90 meter en al die andere eigenschappen die u op deze ongebalkte foto's ziet. Hij is voor het laatst gezien in de buurt van het Sterrenbos in Groningen, maar dat is alweer een week geleden, dus hij kan inmiddels overal zijn. U kent het devies inmiddels: staarmans niet zelf benaderen, maar gewoon de lokale bromsnor bellen. Alvast bedankt.