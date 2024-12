Een gewelddadige, doorgedraaide en UITGEPROCEDEERDE asielzoeker van Armeens-Syrische afkomst maakt er al sinds 2004 een teringzooi van in Nederland: hij stak meerdere mensen neer, stak zichzelf in brand, gooide ruiten in, kwam met explosieven bij een opvanglocatie aankakken ('de politie heeft de man gesproken en hem niet als verdachte aangemerkt') en nu is het alleen nog wachten tot hij iemand afmaakt. De gemeente Amsterdam wil de man in tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug proppen, maar, zo schrijft de Volkskrant: "Toch weigeren asielminister Marjolein Faber (PVV) en staatssecretaris van Justitie Ingrid Coenradie (PVV) vooralsnog in te grijpen." De gemeente kan zelf niet ingrijpen wegens bureaucratie. Nu hebben wij het woordenboek er maar eens op nageslagen voor de betekenis van 'uitgeprocedeerd' en dan staat er: "Klaar met procederen: uitgeprocedeerde asielzoekers die de hele asielprocedure doorlopen hebben en afgewezen zijn." Afgewezen. En dan zegt SP-Kamerlid Van Nispen: "Tikkende tijdbommen horen niet op straat." Dát klopt, maar UITGEPROCEDEERDE tikkende tijdbommen horen niet in Nederland.