Wat in Frankrijk volgende ronde pas lukt

Zo benieuwd hoe het Nederlandse medialandschap bestaande uit twee Belgische mediatycoons en de Nederlandse Staat erover bericht! Hoe dan ook een zeer ruimte overwinning voor de Oostenrijkse PVV de FPÖ (wiki): 29,2% van de stemmen en daarmee 58 van de 183 zetels. De conservatieven en sociaaldemocraten volgden met respectievelijk 26% en 21%.

En dan schakelen we nu over naar de NOS: "De omstreden partijleider Herbert Kickl ziet zichzelf als Volkskanzler, een titel die de nationaalsocialisten vroeger voor Adolf Hitler gebruikten. Hij wil migratie harder aanpakken en is bekend van zijn uitspraak dat de politiek niet het recht moet volgen maar het recht de politiek."

Het is overigens maar zeer de vraag of Kickl kanselier kan worden, want de conservatieven hebben geregeld gezegd dat Kickl onder geen beding kanselier mag worden, dus ze gaan waarschijnlijk enorm dwars liggen tijdens de formatie.

Zuid-Oost Duitsland (Oostenrijk) lijkt Noord-West Duitsland (Nederland) wel!