Belanghebbend politiek nieuws zo op de woensdagavond met meeuwenpoep op de stoep voor de PVV: Geert Wilders wordt (vooralsnog?) NIET de nieuwe premier van Nederland. De partijleiders van PVV, vvd, NSC en BBB blijven in de Tweede Kamer, zo hebben ze afgesproken tijdens hun eeuwigdurende formatiegesprekken. Dan krijgen we dus kabinet-Putters I - morgen komt-ie met zijn eindverslag. Putters liet al weten dat een volgende stap in de formatie mogelijk is en daar werd vandaag maar weer eens oeverloos over geouwehoerd. De belangrijkste vraag die momenteel gesteld moet worden, in alle lagen van dit land, is natuurlijk: schamen jullie je niet een beetje? Voor deze flauwekul?

UPDATE - Premierwaardige reactie van de premierste premier die we nooit hebben gehad: "Ik kan alleen premier worden als ALLE partijen in de coalitie dat steunen. Dat was niet zo. Ik wil graag een rechts kabinet. Minder asiel en immigratie. Nederlanders op 1. De liefde voor mijn land en kiezer is groot en belangrijker dan mijn eigen positie. Ik hou van NL."