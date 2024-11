Iedereen gefeliciteerd met Kati Piri, de nieuwe Miss Universe! Of nee, wacht, ze heet anders. Victoria Kjaer Theilvig! Gefeliciteerd Victoria Kjaer Theilvig. Mevrouw Kjaer komt uit Denemarken, is 21 jaar, 'entrepreneur' in de schoonheidswereld, deed de pepernotenstudie Business & Marketing en dan doet ze natuurlijk ook nog honderdmiljoen nobele dingen want anders kun je die verkiezing niet winnen: "She regularly advocates for mental health support and supports animal rights causes." Prachtig meid, van harte namens iedereen hier op GSHQ en de bumperstickers komen jouw kant op. Namens Nederland deed mee mevrouw Faith Landman. Zij had geloof, maar de eindzege kwam er dus niet. Maakt niet uit Faith!