Kijk, wat wij hebben met 4-3-3, dat hebben de Fransen dus met de boel/elkaar kort en klein slaan, en vanavond is het normaal gesproken weer raak, want het Rassemblement National staat op het punt om verzameld links en het gehavende centrum in mootjes te hakken (maar niet te onthoofden, ook in Frankrijk is sprake van enige morele vooruitgang). Hartstikke links heeft al aangekondigd te gaan rellen als hartstikke rechts wint, en nu ja, mocht hartstikke links per abuis winnen dan zal hartstikke rechts ongetwijfeld hetzelfde doen. In hoofdstad Parijs zijn de winkels inmiddels even dichtgetimmerd als een coalitieakkoord onder Rutte en zijn ze er helemaal klaar voor. Wij ook; het oranjeshirt van gister is ingeruild voor een geel hesje en de popcorn staat klaar. Vive la révolution!

Boots on the ground: ene Alexandre Lavoie is speciaal ingevlogen om de zooi te zien in branden en houdt u per Twitter op de hoogte. Wij doen hieronder hetzelfde; dit topic wordt geüpdate.