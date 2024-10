Kijk aan, daar is dan de Nederlandse versie van het Rwanda-plan. Afrikaanse asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd worden, als het aan kabinet Schoof ligt, misschien overgevlogen naar Oeganda. Dat zei minister Reinette Klever van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp tenminste, dus we gaan er maar even vanuit dat de rest van de kabinets- en coalitieleden er voor de verandering ook achter staan. "Het plan moet nog verder worden uitgewerkt, maar de kern is dat Afrikaanse asielzoekers die in Nederland zijn afgewezen voor asiel, uitgezet en opgevangen moeten worden in Oeganda. Het land wordt daarvoor dan financieel gecompenseerd."

Volgens Klever is Oeganda nagenoeg de hemel op aarde. "We hebben een lange relatie met Oeganda en het is een gastvrij land. En asielminister Faber gaat de mogelijkheden verder uitpluizen." Nou, dan weet je dat het goed komt. Succes met pluizen!