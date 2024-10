Minister Klever ís beleid. Als zij zegt dat we uitgeprocedeerde asielzoekers uit gaan zetten naar Oeganda, dan gaan we dat regelen. Nou ja, regelen. Als wilt regelen dat je asielzoekers uit kunt zetten naar Oeganda, is het misschien handig om dat te bespreken met bijvoorbeeld de premier van Nederland en/of de Oegandezen zelf. Maar dat zijn meer puntjes op de I, checks en dubbelchecks, daar werkt de PVV juist hard aan. "Minister Odongo verklaart: "We hebben alleen gesproken over Nederlandse steun aan vluchtelingen die al in Oeganda zijn." Mócht Nederland wel tegen Oeganda over terugkeer-hubs beginnen "dan ga ik met mijn team het voorstel bekijken en kom terug met een antwoord", zegt Odongo. Op de vraag of hij van Nederland geld zou krijgen voor de Oegandese diensten reageert Odongo geïrriteerd en herhaalt: "Ik zei je toch, daar hebben we helemaal niet over gesproken.""