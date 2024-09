Nou, ze hebben beet hoor, bij RTL Nieuws. Minister Reinette Klever van de PVV (bekend van internet) heeft gevraagd om minder te bezuinigen op Ontwikkelingssamenwerking tijdens de begrotingsonderhandelingen. Dat pleidooi werd "als 'niet erg serieus' getaxeerd, aldus een ingewijde", het pleidooi heeft bovendien nergens toe geleid want de bezuiniging gaat gewoon door, dus onder aan de streep is er geen nieuws. Maar toch een pushbericht! Want er zijn "Haagse bronnen" die anoniem willen blijven terwijl ze stiekempjes hun eigen baas (als het gaat om ambtenaren) of coalitiepartner (als het gaat om VVD'ers die doen wat VVD'ers doen, BBB'ers die per ongeluk klaverjasuitslag hebben gelekt of NSC'ers met een kuchende tijdlijn in feitenrelaasjas) of partijgenoot (zou dat kunnen ja dat zou kunnen) belasteren. En O o o wat is het HYPOCRIET om eerst tégen Ontwikkelingssamenwerking te zijn, maar nu juist vóór. Wat een gotcha zeg. Hebben jullie nou niks van Sander Schimmelpenninck geleerd? "Het hypocrisieverwijt is de enige hamer in de verder lege gereedschapskist van domrechts, en daarmee ook de copingstrategie bij kinnesinne." Dit soort nieuws lekken en zelf buiten schot blijven, dát is pas hypocriet.