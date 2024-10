KIJK, HIER HEB JE EEN TIJDLIJN EN EEN FEITENRELAAS

Op 6 augustus onthulde GeenStijl dat de dochter van minister Klever een aantal taken van haar moeder had overgenomen, nadat die was vertrokken als zakelijk directeur van omroep Ongehoord Nederland.

Diezelfde avond onthulde GeenStijl dat de dochter van minister Klever zelfs een promotie bij Ongehoord Nederland had gekregen, toen haar moeder nog zakelijk directeur was van de omroep, en dat minister Klever eerder tegen GeenStijl had gelogen over de kwestie.

Een week later onthulde GeenStijl dat de dochter van minister Klever bij Ongehoord Nederland direct onder haar moeder viel, en betaald werd volgens salarisschaal H van de Publieke Omroep.

In al deze gevallen heeft GeenStijl minister Klever benaderd met vragen over de feitelijke juistheid van onze berichtgeving. Nergens heeft minister Klever de feitelijke juistheid van de berichtgeving betwist. Sterker nog, toen GeenStijl minister Klever er op 6 september opnieuw naar vroeg, heeft ze opnieuw de feitelijke juistheid van de berichtgeving niet betwist.

Ondertussen stelden Jan Paternotte (D66) en Claire America-Martens (VVD) Kamervragen over de kwestie. Daar kwam een onbevredigend antwoord op van minister Eppo Bruins (NSC), die overigens net als minister Reinette Klever (PVV), de huidige zakelijk directeur van Ongehoord Nederland Nienke van Herksen én de schrijver van het broddelrapportje over Arnold Karskens, uit Ermelo komt.

Vervolgens vroeg Paternotte nog een keer expliciet aan Bruins: hoe zit het nou met het gedrag van minister Klever? En nu zegt Bruins: dat weet ik niet, dat laat ik het Commissariaat van de Media uitzoeken. Terwijl Bruins gewoon aan Klever kan vragen:

Klopt het dat je dochter een deel van je taken heeft overgenomen? Klopt het dat je haar een promotie hebt gegeven? Klopt het dat je daarover hebt gelogen tegen GeenStijl? Klopt het dat ze rechtstreeks onder jou viel? Klopt het dat ze volgens salarisschaal H werd betaald?

En als bonus:

Hoe heb je voorkomen dat hier geen sprake was van nepotisme en op zijn minste de schijn van belangenverstrengeling?

Wij hebben namelijk geleerd dat het kabinet met één mond spreekt, en het is toch wel een beetje raar dat de ene mond van het kabinet nu zegt dat hij geen idee heeft wat er is gebeurd in een situatie waar de andere mond van het kabinet de hele tijd bij was. Maar goed, klein lichtpuntje: Bruins gaat wel dingen vragen aan het Commissariaat van de Media.