Artikel 68 van de Grondwet, kent u dat? Daarin staat Kamerleden recht hebben op antwoord als ze aan ministers een vraag stellen. Dit kabinet kent dat artikel wel, want in het Hoofdlijnenakkoord staat zelfs dat er extra aandacht aan besteed gaat worden. Dus dachten wij dat minister Bruins (NSC) in de beantwoording van Kamervragen van Jan Paternotte (D66) en Claire America-Martens (VVD) tot het ui-ter-ste zou gaan om uit te leggen hoe het nou precies zit met het afscheid van minister Klever (PVV) als zakelijk directeur bij Ongehoord Nederland, en met de functie van haar dochter.

Maar wat denkt u? Nee hoor. Paternotte vraagt letterlijk of het klopt dat de dochter van minister Klever de taken van haar moeder bij Ongehoord Nederland heeft overgenomen. Dat kan Bruins gewoon bij zijn collega en dorpsgenoot checken. Dat hebben wij ook al geprobeerd, maar wij kregen leugens van minister Klever te horen, en op onze laatste vragen reageerde ze helemaal niet meer. Maar goed. Wij zijn geen Kamerleden die volgens artikel 68 van de Grondwet het recht hebben volledig te worden geïnformeerd.

Dat artikel is voor minister Bruins kennelijk niet zoveel waard, want hij verschuilt zich achter procedures en verantwoordelijkheden, terwijl het hier niet om procedures en verantwoordelijkheden gaat, maar om de feitelijke vraag wat er nou precies gebeurd is met de functie van de dochter van Reinette Klever: "Het is aan de Raad van Toezicht deze specifieke situatie te beoordelen, eventueel maatregelen te nemen om belangenverstrengeling en politieke beïnvloeding te voorkomen en te motiveren waarom er anders gehandeld wordt dan de Gedragscode aangeeft."

De Raad van Toezicht van ON bestaat uit drie mensen: die 'godfather van Rechts Nederland', een of andere labiele twitteraar en een of andere andere labiele twitteraar. Maar minister Bruins zit er bovenop. Nou ja, hij zelf niet, maar het Commissariaat voor de Media is ermee bezig: "Het commissariaat houdt toezicht op de naleving van de Gedragscode. Ik heb begrepen dat de kwestie de volle aandacht heeft van het commissariaat." Claire Martens wordt met hetzelfde kluitje in het riet gestuurd.

Wij dachten dat het kabinet met één mond sprak. Waarom geeft het kabinet dat niet gewoon met één mond antwoord (tijdlijn, feitenrelaas, dat werk) op volstrekt normale feitelijke vragen over de gang van zaken? Zou minister Klever misschien iets te verbergen hebben? Wij wroeten en peuren in ieder geval nog even door.