En dan nu nieuws uit de categorie Nee Dat Doen Ze Echt Niet Kom Op Dit Kan Niet Waar Zijn Dit Is Echt Te Flauw GeenStijl Okee Ze Zijn Een Beetje Raar Bij Ongehoord Nederland Maar Dit Hebben Jullie Zelf Verzonnen. Maar nee dus. GeenStijl heeft meerdere screenshots ontvangen van mensen die hun lidmaatschap bij Ongehoord Nederland hebben opgezegd (schijnt gedoe te zijn daar) die zijn verwerkt door de dochter van huidige zakelijk directeur Nienke van Herksen.

Nienke van Herksen is bij Ongehoord Nederland de opvolger ad interim van minister Reinette Klever van de PVV, die onder vuur ligt omdat ze een baantje voor haar dochter regelde toen ze nog zakelijk directeur was van de omroep. Meerdere bronnen melden aan GeenStijl dat de dochter van minister Klever na al het gedoe weg is bij ON!, en nu lijkt een deel van haar taken te zijn overgenomen door de 21-jarige dochter van de nieuwe zakelijk directeur, die overigens een dorpsgenoot en goede bekende is van Reinette Klever.

Voor de duidelijkheid: wij weten niet of de dochter van Nienke van Herksen betaald krijgt voor deze klus, wij weten al helemaal niet of ze betaald krijgt volgens salarisschaal H van de omroep-CAO en wij weten dus ook niet of hier sprake is van belangenverstrengeling, zoals bij de dochter van minister Klever. Wij weten echter wel dat de dochter van Nienke van Herksen een werkend e-mailadres heeft bij Ongehoord Nederland. Een e-mailadres, waar wij uiteraard vragen over de kwestie naar hebben gestuurd, net als naar het e-mailadres van zakelijk directeur Nienke van Herksen zelf. Wij kregen daarop geen antwoord. Maar doet u vooral zélf onderzoek!