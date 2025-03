De jarenlang met uw belastinggeld betaalde ex-omroepbaas Arnold Karskens heeft van een met uw belastinggeld betaalde rechter te horen gekregen dat hij terecht is ontslagen door de met uw belastinggeld betaalde omroep Ongehoord Nederland. Die omroep had een met uw belastinggeld betaalde advocaat gevraagd om in een met uw belastinggeld betaalde rechtszaak dan weer te eisen dat Karskens 325.000 euro moest terugbetalen aan Ongehoord Nederland, maar ook dat verzoek is door de rechter afgewezen. Ongehoord Nederland moet Arnold Karskens nog wel voor twee maanden met uw belastinggeld betaald salaris overmaken, omdat hij nog een met uw belastinggeld betaalde opzegtermijn had. Denkt u daar maar eens aan als u binnenkort bij het met uw belastinggeld betaalde Ongehoord Nieuws weer eens een of andere halve gare hoort vertellen over hoeveel van uw belastinggeld er in Den Haag over de balk wordt gesmeten, of als u een met uw belastinggeld betaald spotje ziet over dat er geen cent meer bezuinigd kan worden op de NPO.