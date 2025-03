Kijk, dit zie je nou niet vaak. Ruim duizend omroep-medewerkers die zo enthousiast over de bezuinigingen op de publieke omroep zijn dat ze zelf een voorzet geven hoe de ruim 150 miljoen pietermannen het snelst verzameld kunnen worden. Soms slaan de saneerstrebers van Bescherm de Publieke Omroep zelfs een beetje door, er is werkelijk geen enkele reden om Argos of De Publieke Tribune te schrappen, dat zijn uitstekende programma's, blijf die vooral maken. Voor de rest een prima opzet waar wij wel mee uit de voeten kunnen. Een greep: