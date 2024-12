Heel gek maar de winnaar van een Clara-Meijer-Wichmann penning voor mensenrechten 2008 wordt dus niet de winnaar van de Time magazine-persoon van het jaar verkiezing 2024, want dat is de winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen 2024. In tegenstelling tot Kamala Harris gaf Donald J. Trump wel een interview aan die tent en nu ja, hij won dus de verkiezingen. Maken mensen altijd een heel ding van, dit gebeuren, en ach, het levert in ieder geval leuke tijdschriftcovers op. Vorig jaar werd het nog Taylor Swift (?) en nu dus voor de tweede keer Trump, die misschien wel de indrukwekkendste politieke comeback maakte sinds Edith Schippers.

Afijn.