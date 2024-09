Het is weer bal in het spookhuis! Een populaire vrouw (Amerika's grootste vrouwelijke popicoon Taylor Swift) heeft haar steun uitgesproken voor Kamala Harris en dat is wél leuk, met bespiegelingen over hoe en waarom deze geweldige en nobele daad impact heeft op het resultaat van de Amerikaanse verkiezingen, en een andere populaire vrouw (Amerika's grootste vrouwelijke autosporticoon Danica Patrick) heeft haar steun uitsproken voor Donald Trump en dat is: STOM! BOE! "People looked at me like I was some radical right-wing MAGA. MAGA has got this awful connotation to so many people and you know what? All it did was light a fire. I will not be judged to live in America, be a proud American, say 'I love America', and want to make America great again. I won't be judged for it. Instead of quieting down, I am gonna get louder!"

Welnu, deze Danica Patrick werd vroeger wél leuk gevonden in de wokesmoker, want ze nam het als (enige) vrouw op in de mannenwereld van de autosport en wordt daardoor gezien als rolmodel en pionier: "She became a role model to women and girls, showing that a female can compete in a male-dominated sport". Met wisselend resultaat overigens, maar ook weer niet geheel onsuccesvol: ze won een race in de Indycar (zeg maar de Amerikaanse Formule 1) en ze stond op het podium van de Indy 500, het grootste autosportspektakel ter wereld. Het maakte haar schatrijk en razend populair. Wat ook hielp: haar looks, waardoor ze bijvoorbeeld swimsuit-model bij Sports Illustrated werd. Ze was (?) een 'feministe', over wie The Guardian (!) schreef: "She’s an instrument of male and female fantasy, the sports pinup who grinds harder for feminism, day-to-day, than the great Billie Jean King ever could. It’s a story almost too good to be true. In the fullness of time, we’ll see if history, or Hollywood, remembers it that way." Nou.

Life after racing zit ze ineens bij Tucker Carlson (chemtrails!) en houdt ze in haar podcast praatjes met allerlei complotlui. Ook riep ze tijdens een Formule 1-show een keer iets over het verschil tussen 'mannen' en 'vrouwen' in de autosport. Dat viel natuurlijk helemaal niet lekker in de ballenbak, want genders zijn gelijk enzo. Maar nu, nu is het helemaal bal. Ze heeft haar steun uitgesproken voor Donald Trump. Nu is ze definitief niet meer leuk, knap, een rolmodel voor jonge meiden, een talentvolle sporter, een American Hero, een lansbreker en een succesvolle zakenvrouw. Nu is ze gewoon weer stom.